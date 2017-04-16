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Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году

Армия и ОПК
16 апреля, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Отмечается, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества
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© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило в воскресенье, что к 2025 году в войска будут поставлены новые образцы гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Государственная программа вооружения 2018 - 2025 включит в себя разработку перспективных видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники - прим. ТАСС), - говорится в документе. - В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения".

Отмечается, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества.

В субботу стало известно, что новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" достигла на испытаниях скорости, соответствующей восьми скоростям звука.

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