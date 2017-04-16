Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило в воскресенье, что к 2025 году в войска будут поставлены новые образцы гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
"Государственная программа вооружения 2018 - 2025 включит в себя разработку перспективных видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники - прим. ТАСС), - говорится в документе. - В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения".
Отмечается, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества.
В субботу стало известно, что новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" достигла на испытаниях скорости, соответствующей восьми скоростям звука.