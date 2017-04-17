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В Крыму началась проверка воинских частей по итогам зимнего периода обучения

Армия и ОПК
17 апреля, 7:31 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 17, апреля. /ТАСС
Ранее проверку прошли воинские части общевойсковых объединений, дислоцированных в Ставропольском крае, на территории Дагестана, Северной Осетии и Чечни
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Профессиональные навыки военнослужащих соединений и подразделений, Черноморского флота, 22-го армейского корпуса и объединения противовоздушной обороны будут оценены в ходе начавшейся контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В полевых условиях офицеры, сержанты и солдаты выполнят упражнения зачетных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам", - сказал Астафьев.

Профессиональную подготовку экзаменуемых оценят офицеры более десяти комиссий на полигонах и в учебных центрах Крыма. При этом военнослужащие 22-го армейского корпуса и объединения противовоздушной обороны, сформированные в конце прошлого года, подвергнутся подобным испытаниям впервые.

Оценке в ходе итоговых занятий также подлежат состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Астафьев уточнил, что на прошлой неделе контрольную проверку прошли соединения и воинские части общевойсковых объединений, дислоцированных в Ставропольском крае, на территории Дагестана, Северной Осетии и Чечни.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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