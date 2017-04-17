Министерство обороны Австрии тратит на обучение одного пилота истребителя €8 млн

ВЕНА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские вооруженные силы ведут активную работу по набору пилотов в истребительную авиацию. Но ежегодно на программу обучения набирают только одного-двух человек, пишет Австрийское агентство печати (APA).

Всего в рядах военно-воздушных сил республики служат 160 пилотов, которые летают на различных типах самолетов и вертолетов. Для сохранения постоянной по численности группы обученных пилотов, необходимо ежегодно выпускать по 7-8 новых летчиков.

Для полноценной подготовки пилота истребителя Eurofighter для ВВС Австрии необходимо семь лет. Обучение одного пилота обходится Министерству обороны примерно в €8 млн. В настоящее время в рядах ВВС насчитывается только 13 пилотов таких истребителей. Чтобы обучить курсанта пилотированию вертолета, военное ведомство тратит всего €1,5 млн.

Программа обучения пилотов начинается с общей военной подготовки, а потом руководство ВВС самостоятельно принимает решение, на каком типе самолета или вертолета будет летать кандидат. Основные требования для новобранцев следующие: полное среднее образование, хорошее знание английского языка, несудимость, австрийское гражданство, а также хорошая физическая подготовка и здоровая психика.

Каждый из летчиков заключает с Минобороны контракт, в случае разрыва которого по своей инициативе он обязан выплатить армии сумму, уже потраченную на его обучение. Таким образом вооруженные силы хотят избежать рисков напрасной траты финансовых средств.

Готовность ВВС

Как отмечает APA, истребители австрийских ВВС в случае необходимости способны за шесть-семь минут достичь любой точки над территорией страны. В режиме постоянной боевой готовности на главном аэродроме близ города Цельтвег (федеральная земля Штирия) ежедневно находятся три перехватчика.

Каждую единицу готовит к вылету порядка 100 техников из наземного персонала аэродрома. Ежегодно самолеты совершают порядка 60 взлетов по тревоге. Час полета истребителя обходится в €70-80 тыс. Эксплуатационные расходы всех Eurofighter достигают 80 млн в год.

По данным открытых источников, на вооружении ВВС Австрии состоят более 15 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, четыре транспортных самолета Lockheed C-130K, 28 учебно-тренировочных Saab 105OE, а также легкомоторные машины Pilatus PC-6/B и Pilatus PC-7. Вертолетный парк включает не более десяти Sikorsky UH-60L Black Hawk, а также многоцелевые Agusta Bell AB212, Agusta AB 206A и Aerospatiale SA 316A.