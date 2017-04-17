Команды Таиланда и Лаоса впервые примут участие в Армейских международных играх

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Таиланд и Лаос впервые представят свои команды на Армейских международных играх в 2017 году (АрМИ-2017 ). Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"Обе эти страны (Таиланд и Лаос - прим. ТАСС) впервые в истории посылают свои команды на Армейские международные игры. В предыдущие годы представители национальных военных командований этих стран наблюдали за соревнованиями и изучали возможность направления своих команд на конкурсы", - заявил Салюков.
Он рассказал, что Лаос поучаствует в "Танковом биатлоне", а представители Таиланда - в конкурсе "Снайперский рубеж". Также командование Таиланда рассматривает возможность в 2018 году выставить команду в конкурсе военных поваров.
Салюков добавил, что министры обороны этих стран планируют приехать на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля.
АрМИ-2017 пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соревнования расчетов БЛА" и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".