Второй этап масштабной проверки начался в войсках ВВО

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Вторая очередь контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, сообщил ТАСС начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"Будут проверены соединения и воинские части общевойсковых армий в Забайкальском, Приморском краях и на островах Курильской гряды, войска и силы Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО. Более десяти рабочих групп проверят состояние боеготовности, вооружения и военной техники, материально-технического и других видов обеспечения, - сообщил Гордеев, уточнив, что контрольная проверка будет продолжаться до конца апреля.
Во время первого этапа состоялись внезапные проверки боеготовности более чем в 80 соединениях и воинских частях округа. Кроме контрольных стрельб на полигонах было проведено 22 тактических учения различных уровней, в том числе 11 двухсторонних.
По итогам зимнего периода обучения оценивались подразделения, дислоцированные в Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.