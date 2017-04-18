Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская делегация отправилась в Египет на очередной этап переговоров по поставке оборудования связи и управления для вертолетоносцев "Мистраль". Об этом ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.
"Переговоры продолжаются, российская делегация уехала в Египет обсуждать с египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.
Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин рассказал, что Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы "Мистраль". В свою очередь представитель Объединенной приборостроительной корпорации, которая вошла в состав холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), сообщал, что оборудование связи и управления почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки при заключении контракта. Также не исключена поставка вертолетов Ка-52К - палубной модификации Ка-52 "Аллигатор", разработанной специально под "Мистрали". В октябре 2015 года Сергей Иванов, занимавший тогда пост главы администрации президента РФ, заявлял, что Египет может приобрести для своих новых кораблей российские вертолеты и оборудование общей стоимостью более миллиарда долларов.
"Мистрали", которые Египет получил в этом году, изначально предназначались для России. В 2011 году началось строительство двух вертолетоносцев по заказу ВМФ РФ. Первый корабль получил название "Владивосток", второй - "Севастополь". Из-за событий на Украине и введения санкций против России в ноябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 млн, а корабли затем были проданы Египту. Ранее Каир отказался от оснащения "Мистралей" европейскими или американскими вертолетами. Россия позднее предложила Египту современные системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы.