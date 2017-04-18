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Рогозин призвал отучать предприятия ОПК от ориентации на гособоронзаказ

Армия и ОПК
18 апреля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, предприятиям необходимо ориентироваться и на гражданское производство
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Предприятия ОПК должны перестать ориентироваться на исполнение гарантированных контрактов в рамках гособоронзаказа, необходимо ориентироваться и на самостоятельный поиск гражданских заказов. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-промышленной конференции в Росатоме.

"Ситуацию нужно выправлять, постепенно отучать оборонные предприятия от ориентации на гарантированный государственный заказ", - заявил он. Вице-премьер заверил, что программа гособоронзаказа остается в силе, в частности, госзаказ по программе вооружений будет действовать до 2025 года.

"Тем не менее этот принцип должен быть во лбу у каждого из нас, мы всегда должны строить свою походку с опорой не на одну ногу и костыль, а на две ноги - на гражданское и военное производство", - отметил Рогозин.

По его мнению, в настоящий момент картина с производством высокотехнологичной гражданской продукции по секторам ОПК выглядит крайне неоднородно. В таких отраслях, как судостроение и оборудование для ТЭК, с осторожностью можно говорить о некоторых успехах в производстве, при этом в ракетно-космической промышленности, радиоэлектронике, спецхимии "гособоронзаказ просто задавил гражданское производство".

Зампред правительства подчеркнул, что генераторами процессов изменения диверсификации должны стать сами интегрированные предприятия, у которых имеются разнопрофильные активы. В то же время диверсификация интегрированных структур не должна рассматриваться как самоцель, потому что для каждого предприятия предусмотрен свой объем.

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