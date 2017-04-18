РФ ведет разработку шрапнельных боеприпасов для поражения беспилотников

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия разрабатывает шрапнельные боеприпасы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Олег Чижевский.

"Для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности поражения БЛА, необходимо разрабатывать, и мы такие работы ведем. Это создание шрапнельных боеприпасов для поражения малоразмерных целей", - сказал Чижевский.

Он уточнил, что такие работы ведутся в калибрах 30 и 57 мм.

Генконструктор добавил, что работы ведутся с общетехнической точки зрения, есть положительные результаты, но пока рано говорить о принятии на вооружение.