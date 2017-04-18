РФ ведет разработку шрапнельных боеприпасов для поражения беспилотников

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия разрабатывает шрапнельные боеприпасы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Олег Чижевский.
"Для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности поражения БЛА, необходимо разрабатывать, и мы такие работы ведем. Это создание шрапнельных боеприпасов для поражения малоразмерных целей", - сказал Чижевский.
Он уточнил, что такие работы ведутся в калибрах 30 и 57 мм.
Генконструктор добавил, что работы ведутся с общетехнической точки зрения, есть положительные результаты, но пока рано говорить о принятии на вооружение.