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РФ ведет разработку шрапнельных боеприпасов для поражения беспилотников

Армия и ОПК
18 апреля, 13:33 UTC+3
Работы ведутся в калибрах 30 и 57 мм
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Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия разрабатывает шрапнельные боеприпасы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Олег Чижевский.

"Для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности поражения БЛА, необходимо разрабатывать, и мы такие работы ведем. Это создание шрапнельных боеприпасов для поражения малоразмерных целей", - сказал Чижевский.

Он уточнил, что такие работы ведутся в калибрах 30 и 57 мм.

Генконструктор добавил, что работы ведутся с общетехнической точки зрения, есть положительные результаты, но пока рано говорить о принятии на вооружение.

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