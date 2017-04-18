Рогозин: премии менеджмента предприятий ОПК должны обнуляться за неисполнение ГОЗа

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что при оценке эффективности управления предприятиями ОПК необходимо ввести показатели, за неисполнение которых будет предусмотрено обнуление премий и бонусов для топ-менеджмента таких компаний.

"Считаю, что реальные результаты выполнения ГОЗ должны оказывать большее влияние на персональную мотивацию руководителей всех уровней, включая менеджмент дочерних обществ интегрированных структур, - сказал он, выступая на военно-промышленной конференции в Росатоме. - Для этого целесообразно применять единый стимулирующий подход при расчете размера премии, предусматривающий использование вместо понижающих коэффициентов, зависящих от степени выполнения заданий ГОЗ, показатели, которые в случае не выполнения подобных заданий приводят к обнулению премии руководителей и их заместителей по итогам года".

Рогозин пояснил, что в созданных интегрированных структурах и их дочерних обществах действует практика выплаты руководителям премий по итогам года. Это относится к организациям ОПК, финансовый результат работы которых в реальности практически полностью связан с исполнением ГОЗ.

"Имеют место случаи премирования руководителей таких организаций (размеры называть не хочу, чтобы не шокировать представителей СМИ) несмотря на неисполнение государственного оборонного заказа, - сообщил вице-премьер. - При этом именно этот показатель должен быть основой оценки персональной работы по управлению хозяйственной деятельностью". Он напомнил, что по поручению правительства госкорпорациями и акционерными обществами, в капитале которых уровень участия государства превышает 50%, приняты ключевые показатели эффективности, позволяющие проводить всесторонний анализ этих организаций и оценку работы органов их управления. "Однако не всеми организациями эти коэффициенты увязаны строго с выполнением ГОЗ", - посетовал Рогозин.

Вице-премьер особо подчеркнул, что аналогичные критерии нужно внедрить и в отношении реализации планов по импортозамещению. При этом зарплата простых рабочих ни в коем случае пострадать не должна. "Коллектив должен зарабатывать столько, сколько положено", - заключил Рогозин.