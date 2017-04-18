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Госиспытания боеприпасов для пушки ПАК ФА могут завершить в 2017 году

Армия и ОПК
18 апреля, 13:25 UTC+3 МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что в этом году будет поставлена первая опытная партия с целью проведения огневых испытаний в составе комплекса
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Государственные испытания боеприпасов для пушки ПАК ФА могут быть завершены в 2017 году. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Олег Чижевский.

"Мы надеемся, что в этом году государственные испытания боеприпасов для пушки ПАК ФА будут завершены", - сказал Чижевский.

Ранее сообщалось, что в 2017 году будет поставлена первая опытная партия боеприпасов для пушки ПАК ФА с целью проведения огневых испытаний в составе комплекса.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска уже в этом году.

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