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Минобороны РФ: никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление

Армия и ОПК
18 апреля, 14:15 дата обновления: 18 апреля, 14:29 UTC+3
Единственными "доказательствами" применения химоружия остаются два видеоролика "Белых касок", отметил официальный представитель военного ведомства
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ни один человек из числа жителей Хан-Шейхуна, а также экспертов "Белых касок" не обратился с жалобами на отравление за две недели, прошедшие после того, как он якобы был атакован химическим оружием. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Город живет своей жизнью. Нет даже обращений с просьбой оказания помощи специфическими медикаментами, антидотами, дезактивантами не только населению, но и псевдоспасателям", - сказал, добавив, что "единственными "доказательствами" применения химоружия так и остаются всего два видеоролика "Белых касок".

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Причем, сообщил генерал, помимо показанных в первых роликах, в эфире американских или европейских телеканалов больше не появлялся ни один участник спасательной операции или пострадавший. Также до сих пор в Хан-Шейхуне не определена зона поражения якобы химическим оружием, откуда должны были быть эвакуированы местные жители.

"В то же время, с каждым днем растет количество неангажированных экспертов, особенно в западных странах, задающихся этими же очевидными вопросами. Обладая знаниями и практическим опытом, эти специалисты не могут объяснить, как же представители "Белых касок" без противогазов и специальных костюмов смогли столько времени работать в зоне поражения, оставаясь живыми. Все эти сомнения профессионалов умножают на ноль лаву обвинений западных политиков и дипломатов, сразу назначивших "виновного" без элементарной проверки данных соцсетей и проведения объективного расследования", - заявил генерал.

По мнению Конашенкова, понятно, что нынешние "комбинаторы" точно так же не собираются проводить квалифицированное расследования в Хан-Шейхуне, как это было в Ираке и Ливии.

Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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