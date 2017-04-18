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"Калашников" создал карабин для соревнований по практической стрельбе

Армия и ОПК
18 апреля, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Длина оружия составляет 920-1025 мм, вес - 4,2 кг, емкость магазина - 10 или 30 патронов
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223 к чемпионату мира по практической стрельбе. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

"По специальному заказу сборной России по практической стрельбе к чемпионату мира концерн "Калашников" разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223. Карабин создан на базе самозарядного карабина "Сайга-МК-223" и предназначен для участия в соревнованиях по практической стрельбе (IPSC) в классах карабинов с ручной перезарядкой", - сказала Иванова.

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По ее словам, новое оружие использует магазины от "обычных" карабинов "Сайга-МК-223".

"Помимо эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что может быть удобно при стрельбе из положения лежа, с упором магазина в грунт", - отметила Иванова.

Она рассказала, что карабины были выпущены ограниченной серией, специально для сборной России. Длина оружия составляет 920-1025 мм, вес - 4,2 кг, емкость магазина - 10 или 30 патронов.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в парке "Патриот" в крупнейшем в России стрелковом клубе, который открывает концерн "Калашников". В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран. Проведение чемпионата мира по практической стрельбе из карабина 2017 года было доверено российскому отделению Международной конфедерации практической стрельбы в 2013 году на 37-й генеральной ассамблее, на которой Россия была единогласно избрана страной - хозяйкой этого турнира. За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тыс. зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видео трансляции.

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