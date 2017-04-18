Шойгу: ДОСААФ в 2016 году подготовило для в ВДВ более 1 тыс. стрелков-парашютистов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 1 тысячи стрелков-парашютистов подготовились в ДОСААФ к службе в Воздушно- десантных войсках за 2016 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России.

"Впервые на плановой основе осуществлялась подготовка призывников к службе в Воздушно-десантных войсках. Теперь 1011 стрелков-парашютистов смогут вступить в ряды "голубых беретов", - сказал он.

Министр отметил, что в прошлом году в образовательных организациях ДОСААФ прошло обучение 32640 молодых людей по 12 военно-учетным специальностям. "В результате госзаказ был выполнен полностью", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, ДОСААФ не только готовит молодежь к военной службе, но и уделяет большое внимание развитию массового спорта, возрождению традиций детских и молодежных организаций.

Министр напомнил, что в этом году исполнилось 90 лет со дня создания ДОСААФ России, которое сегодня представляет собой "эффективную систему допризывной подготовки, которая объединяет свыше 1 200 образовательных организаций".