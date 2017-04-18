Минобороны завершило формирование подразделений экологической очистки Арктики на 2017 год

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Северный флот, Центральный и Восточный военные округа, а также 12-е Главное управление Министерства обороны РФ (обслуживает ядерные боеприпасы российских ВС) завершили формирование взводов по экологической очистке Арктики на 2017 год, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Личный состав приступил к подготовке и изучению мер безопасности при проведении работ по экологической очистке на землях Минобороны в Арктической зоне, в том числе при работе со специальным оборудованием, предназначенным для резки метала и прессования, изучению особенностей местности в зависимости от предстоящего места выполнения работ", - сказал замглавы военного ведомства.

"Взводы ликвидации экологического ущерба формируются по временным штатно-должностным расчетам, в 2017 году их общая численность составит 186 человек. Личный состав будет вести работы с учетом географического расположения объектов, продолжительности светлого периода времени и объемов работ", - уточнил Булгаков.

По его словам, в этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны РФ будут проводиться на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа, Рогачево и Северный), архипелаге Новосибирские острова (острова Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктике. Взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В рамках мероприятий, проводимых в 2017 году Министерством обороны по экологической очистке территорий Арктической зоны, подразделения ведомства по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях Минобороны и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки. Полностью очистить земли военного ведомства в Арктике от металлолома планируется до 2020 года, добавил Булгаков.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 года взводами экологической очистки собрано 6054 тонн металлического лома, из них вывезено на материк 4778 тонн. Кроме того, на Центральном полигоне России на Новой Земле ликвидировано 90 списанных зданий. С учетом 2015 года общая площадь очищенной территории составила 162 га.