Почти две тысячи человек войдут в команды ДОСААФ на АрМИ-2017

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около двух тысяч человек примут участие в Армейских международных играх (АрМИ-2017) в составе команд ДОСААФ. Об этом сообщил зампред организации Николай Стаськов в ходе заседания Наблюдательного совета ДОСААФ.

"Экипажи, расчеты и команды ДОСААФ России примут участие в 17 конкурсах на 16 площадках. В общей сложности в финальных соревнованиях примет участие около двух тысяч человек", - рассказал Стаськов, отметив, что оборонное общество будет представлено в "Лиге ветеранов", "Лиге военно-патриотических клубов" и "Спортивной лиге".

По его словам, команды "Лиги ветеранов", сформированные из инструкторско-преподавательского состава и сотрудников ДОСААФ, примут участие в восьми конкурсах. Команды юнармейцев "Лиги военно-патриотических клубов" в возрасте от 13 до 17 лет будут соревноваться по единой программе многоборья ГТО. Команды "Спортивной лиги" примут участие в соревнованиях, проводимых в форме открытых чемпионатов по 13 авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно- прикладным видам спорта.

Стаськов рассказал, что на АрМИ-2017 будет уделено внимание авиамодельному, мотоциклетному, автомобильному и парашютному спорту, служебному собаководству.

АрМИ-2017 пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно- прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соревнования расчетов БЛА" и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".