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Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"

Армия и ОПК
18 апреля, 17:55 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
В обеспечении ракетных стрельб приняли участие более десяти кораблей и судов, а также Морская авиация флота
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КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Фрегат "Адмирал Макаров", проводящий на Балтике заключительный этап государственных испытаний, поразил реальную воздушную мишень с помощью зенитного ракетного комплекса "Штиль", сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря ракетный катер "Кузнецк" произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса ПВО фрегата "Адмирал Макаров". Боевой расчет фрегата успешно поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом "Штиль", - сказал Мартов.

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В обеспечении ракетных стрельб приняли участие более десяти кораблей и судов, а также Морская авиация флота.

Как сообщал ТАСС ранее, фрегат "Адмирал Макаров" - третий в серии кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ - 14 апреля вышел в море для проведения заключительной стадии государственных испытаний.

Государственные испытания корабля начались в октябре прошлого года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем. К концу декабря программа государственных испытаний корабля была выполнена, за исключением одного пункта - стрельб ЗРК "Штиль-1", который показал нестабильный результат. В первом квартале 2017 года эту проблему устраняли его изготовители совместно со сдаточной командой корабля.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на ПСЗ "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Первые два корабля этой серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года соответственно.

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