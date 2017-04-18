Подразделения ПВО Москвы подняты по тревоге в рамках проверки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Соединение ПВО в Подмосковье поднято по тревоге в рамках проведения итоговой проверки за зимний период обучения. К учениям привлечены зенитные ракетные системы С-400, С-300 и комплексы "Панцирь-С", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время передислокации расчетов личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "к проверке привлечены расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций различного радиуса действия". Для имитации боевой обстановки во время учений используются мобильные постановщики помех.

Всего в проверке соединения задействованы больше тысячи человек, а также свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе. С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.