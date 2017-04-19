Минобороны будет публиковать данные о поисках погибших защитников Отечества

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который будет посвящен установлению судеб пропавших без вести, а также воинским захоронениям в России и за рубежом.

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"Посетители также смогут узнать о планах и результатах работы поисковых экспедиций Минобороны России, порядке и правилах поиска, опознания и перезахоронения останков тел погибших военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Кроме того, в этом разделе будут опубликованы отчеты по военно-мемориальной работе из филиалов ведомства в Германии, США, Венгрии, Китае, Польше, Чехии, Словакии и Румынии.

Как отметили в ведомстве, с 2006 года 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны обнаружил 8,024 тыс. останков военнослужащих Красной армии и 115 - военнослужащих иностранных армий.