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Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота уничтожили подлодку "противника"

Армия и ОПК
19 апреля, 4:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, апреля. /ТАСС
Летчики отработали поиск и слежение за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ на Дальнем Востоке в ходе тренировочных полетов успешно атаковали подводную лодку условного противника, в роли которой выступила одна из дизель-электрических субмарин Тихоокеанского флота. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Владимир Матвеев.

Он уточнил, что самолеты вылетали с аэродрома Каменный Ручей в Хабаровском крае.

"В заданном районе противолодочники условно уничтожили субмарину "противника", роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота", - сказал Матвеев.

По его словам, летчики отработали поиск и слежение за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев. Экипажи Ту-142М3 также выполнили полеты на максимальную продолжительность пребывания в воздухе, отрабатывали пилотирование над лишенной ориентиров местностью и без наземных радиотехнических средств аэронавигации, рассказал офицер.

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