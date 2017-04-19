Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота уничтожили подлодку "противника"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ на Дальнем Востоке в ходе тренировочных полетов успешно атаковали подводную лодку условного противника, в роли которой выступила одна из дизель-электрических субмарин Тихоокеанского флота. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Владимир Матвеев.
Он уточнил, что самолеты вылетали с аэродрома Каменный Ручей в Хабаровском крае.
"В заданном районе противолодочники условно уничтожили субмарину "противника", роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота", - сказал Матвеев.
По его словам, летчики отработали поиск и слежение за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев. Экипажи Ту-142М3 также выполнили полеты на максимальную продолжительность пребывания в воздухе, отрабатывали пилотирование над лишенной ориентиров местностью и без наземных радиотехнических средств аэронавигации, рассказал офицер.