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Военные автоинспекторы выступят на Армейских играх на "Ладах"

Армия и ОПК
19 апреля, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Состязания пройдут с 5 по 12 августа на полигоне Ногинский
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Участники конкурса военных автоинспекторов "Дорожный патруль" на Армейских международных играх 2017 года будут состязаться на российских авто "Лада-Веста", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Впервые в рамках Армейских международных игр - 2017 пройдут соревнования сотрудников военных автоинспекций "Дорожный патруль". Все участники соревнований, в том числе представители иностранных государств, будут соревноваться на российских автомобилях "Лада-Веста", - сказали в ведомстве.

Конкурс будет состоять из двух этапов, рассказали в Минобороны. "В ходе первого этапа участники выполнят движение с преодолением различных препятствий, а в ходе второго - продемонстрируют навыки экстремального вождения, в том числе умение выполнять "полицейские развороты" и змейку", - пояснили в министерстве.

Состязания пройдут с 5 по 12 августа на полигоне Ногинский.

Армейские международные игры 2017 года пройдут с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае. К 23 конкурсам, которые уже проводились в прошлом году, добавятся еще пять: "Дорожный патруль", состязания экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", соревнования военнослужащих стран СНГ "Воин содружества", конкурс военных полицейских "Страж порядка" и состязания расчетов беспилотных летательных аппаратов.

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