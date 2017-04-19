ВДВ передана последняя в рамках действующего контракта партия "Ракушек"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Курганмашзавод" передал Воздушно-десантным войскам последнюю в рамках заключенного контракта партию бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"19 апреля на "Курганмашзаводе" состоялась отгрузка последней партии десантных машин - БТР-МДМ в рамках действующего гособоронзаказа. Военная техника направляется в войска в соответствии с государственной программой перевооружения российской армии", - говорится в сообщении.

Первая партия серийных десантных машин была отгружена "Курганмашзаводом" в марте 2015 года.

Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе БМД-4М для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг. Боевая масса - 13,2 т, грузоподъемность - 2 т. Машина вооружена 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Экипаж - два человека, десант - 13 чел. Максимальная скорость по шоссе - 71 км/ч, по воде - 10 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км.