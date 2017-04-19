Военная авиация примет участие в Парадах Победы на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Авиация Центрального военного округа примет участие в Парадах Победы 9 мая в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Самаре. Об этом сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Авиация ЦВО примет участие в Парадах Победы 9 мая в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Самаре. Вертолеты будут двигаться на высоте 150-200 м, самолеты - на высоте 300-450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд", - сказал Рощупкин.

По его словам, в Екатеринбурге, где расположен штаб военного округа, пролетят около 20 единиц самолетов и вертолетов 14-й армии ВВС и ПВО. "Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе над Екатеринбургом. Действия экипажей будет координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах", - уточнил полковник.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году в Параде Победы в Екатеринбурге примут участие около 100 единиц техники, впервые по городу пройдут зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Также в парадном строю проследуют бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения "Коалиция-СВ", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Ураган".