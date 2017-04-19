ВМФ России планирует получить в 2017 году 40 кораблей и судов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ планирует в этом году получить 40 кораблей и судов. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
"В этом году мы планируем получить 40 кораблей и судов, в том числе фрегаты "Адмирал Горшков", "Адмирал Макаров". Мы планируем также получить малые ракетные катера", - сказал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства сообщил, что в 2016 году ВМФ России в получил две подводные лодки и пополнился 24 кораблями и судами обеспечения.