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Кадыров: батальон из Чечни находится в Сирии

Армия и ОПК
20 апреля, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии в марте 2017 года вернулся на территорию Чечни после трехмесячной командировки в Алеппо
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Один из батальонов военной полиции, сформированный в Чеченской Республике, в настоящее время находится в Сирии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу RT.

"У нас батальон есть там еще один. Они меняют друг друга. Будут меняться через два-три месяца", - сказал он.

Ранее сообщалось, что батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии в марте 2017 года вернулся на территорию Чечни после трехмесячной командировки в Алеппо.

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