Дизельная подлодка "Усть-Большерецк" после ремонта вернулась в состав ТОФ

"Оттава" победила "Бостон" и удвоила преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 5:22
Гол Овечкина помог "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 20 апреля, 5:01
В ООН воздержались от оценок решения Международного суда по иску Украины к РоссииМеждународная панорама 20 апреля, 3:52
Facebook разрабатывает методы управления компьютером силой мыслиОбщество 20 апреля, 3:31
Сенатор: США и претенденты на проведение ЧМ-2018 помогут найти альтернативу РоссииСпорт 20 апреля, 3:27
ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaksМеждународная панорама 20 апреля, 3:03
ВВС США не сопровождали бомбардировщики РФ, которые снова пролетели близ АляскиМеждународная панорама 20 апреля, 2:50
Серена Уильямс на год приостановит карьеру из-за беременностиСпорт 20 апреля, 2:26
Мадуро призвал своих сторонников готовиться к победе на выборахМеждународная панорама 20 апреля, 2:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк" Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта вернулась в состав флота, специалисты провели работы над ее прочным корпусом, гидроакустическим комплексом и системой погружения и всплытия. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В АО "Центр судоремонта "Дальзавод" завершён комплексный доковый ремонт дизель-электрической подводной лодки Тихоокеанского флота "Усть-Большерецк". Подводная лодка проекта "Варшавянка" возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач", - сообщил Матвеев.
Он отметил, что доковая операция по выходу подлодки прошла в штатном режиме.
"Центр судоремнота "Дальзавод", работающий в структуре "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС), - единственный исполнитель гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалисты центра провели ремонт 250 кораблей и судов ТОФ.