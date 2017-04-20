Дизельная подлодка "Усть-Большерецк" после ремонта вернулась в состав ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк" Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта вернулась в состав флота, специалисты провели работы над ее прочным корпусом, гидроакустическим комплексом и системой погружения и всплытия. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В АО "Центр судоремонта "Дальзавод" завершён комплексный доковый ремонт дизель-электрической подводной лодки Тихоокеанского флота "Усть-Большерецк". Подводная лодка проекта "Варшавянка" возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач", - сообщил Матвеев.

Он отметил, что доковая операция по выходу подлодки прошла в штатном режиме.

"Центр судоремнота "Дальзавод", работающий в структуре "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС), - единственный исполнитель гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалисты центра провели ремонт 250 кораблей и судов ТОФ.