Экспедиционный центр МО РФ провел исследования на Северном полюсе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны РФ, завершилась в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Одной из основных задач экспедиционной группы, в состав которой вошли военнослужащие Военного института физической культуры Минобороны России (ВИФК), было выполнение ряда научных исследований и формирование программы подготовки инструкторов для арктических подразделений. Курсанты, получившие навыки выживания на Северном полюсе, станут специалистами, которым предстоит обеспечивать физическую готовность военнослужащих, убывающих для выполнения задач в условиях Крайнего Севера, а также при непосредственных действиях в данных климато- географических условиях", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что в ходе следования экспедиции были изучены особенности двигательной деятельности и работоспособности военнослужащих при совершении длительного перехода на лыжах с элементами выживания и ориентирования. Также были изучены возможности использования мобильных комплексов солнечных батарей при следовании на марше для подзарядки малых беспилотных аппаратов и средств связи.

Ведомство отмечает, что непосредственное совершение марша составило семь дней и шесть "белых" ночей, участники экспедиции преодолели расстояние более 100 км. Группу военнослужащих ВИФК, в которую вошло восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавлял начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев.

Экспедиционный центр Министерства обороны России сформирован 23 июня 2016 года решением министра обороны РФ. Основные направления деятельности экспедиционного центра являются организация, проведение и поддержка военно- исследовательских и военно-патриотических экспедиций в целях развития научного знания и решения задач повышения безопасности России, реализация мероприятий по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации, а также сохранение памяти и правды о ратной истории страны.