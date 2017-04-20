Первый центр по ремонту российской техники ПВО создан в Китае

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Концерна ВКО "Алмаз - Антей" совместно с китайскими партнерами завершили создание первого на территории КНР центра восстановительного ремонта средств зенитных ракетных систем "Тор-М1". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
"Соглашение о создании этого объекта было заключено в 2013 году. Центр стал первым созданным при участии российской стороны предприятием в Китае, позволяющим осуществлять ремонт военной техники ПВО российского производства", - говорится в сообщении.
По мнению генерального директора концерна Яна Новикова, значимость этого события "вселяет уверенность в перспективы дальнейшего сотрудничества по созданию подобных центров для различных образцов вооружения и военной техники, поставленных ранее иностранным заказчикам и успешно ими эксплуатирующихся".
Он прогнозирует, что период стагнации рынка закупок запасных частей к поставленной ранее технике заканчивается. "Это связано в том числе и с тем, что страны, ранее закупившие технику советского и российского производства, начинают осознавать важность качественного обслуживания и доработки старой техники в связи с быстрорастущими расходами на единицу вооружения", - приводит пресс-служба слова Новикова.
Как отмечают в концерне, подобные решения позволят продлить срок эксплуатации техники еще на семь-десять лет.