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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году

Армия и ОПК
20 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Граждане, пребывающие в запасе, будут проходить службу в ВС, госохране и органах федеральной службы безопасности
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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2017 году сроком до двух месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

"Призвать в 2017 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

30 марта Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, в соответствии с ним в ВС будут направлены 142 тыс. человек.

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