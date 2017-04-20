Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2017 году сроком до двух месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Призвать в 2017 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
30 марта Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, в соответствии с ним в ВС будут направлены 142 тыс. человек.