Путин 28 июня даст традиционный прием в Кремле в честь выпускников военных вузов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прием в честь выпускников военных вузов состоится в Московском Кремле 28 июня. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что на прием приглашены 732 выпускника вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, ФСИН. Все они с отличием окончили в 2017 году образовательные учреждения.

В Кремле будет также присутствовать руководство указанных ведомств, а также представители палат Федерального Собрания, правительства РФ и Администрации президента.

Прием в честь выпускников военных вузов традиционно проходит в Большом Кремлевском дворце. Как правило, к гостям с поздравительной речью обращается президент РФ.