РФ начнет представлять в регистр обычных вооружений ООН сведения о боевых дронах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Боевые беспилотные летательные аппараты включены в перечень обычных вооружений, сведения о которых представляет РФ в соответствующий регистр ООН, также снижено минимальное водоизмещение кораблей, о чем Россия тоже информирует всемирную организацию. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 11 апреля 2017 года, размещенном на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в более раннее постановление кабмина "Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями".

В IV раздел документа теперь добавлены слова о боевых беспилотниках, которым дается определение: "Беспилотные летательные аппараты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения".

Кроме того, постановлением снижено минимальное водоизмещение боевых кораблей, сведения о которых Россия обязуется предоставлять ООН. Вместо 750 метрических тонн оно теперь равно 500.