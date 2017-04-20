Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: РФ наравне с США ведет работу по разработке систем гиперзвукового оружия

Армия и ОПК
20 апреля, 13:22 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Вице-премьер отметил, что гиперзвуковое оружие - это совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему ПРО
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия наравне с США ведет работу по разработке систем гиперзвукового оружия, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Смотрите также
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию

"Мы и раньше об этом говорили, что в рамках тематики гиперзвукового оружия мы работаем наравне с США, развиваем свои системы, но я не хочу комментировать некие утечки, которые связаны с некими источниками в ОПК или Минобороны, - сказал он. - Хотя работы, действительно, ведутся и считаются приоритетными".

По словам зампреда правительства, гиперзвуковое оружие - это совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему ПРО. "Поэтому разрабатывается как гиперзвуковое оружие, так и собственно средства противодействия", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама