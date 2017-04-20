Рогозин: РФ наравне с США ведет работу по разработке систем гиперзвукового оружия

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия наравне с США ведет работу по разработке систем гиперзвукового оружия, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы и раньше об этом говорили, что в рамках тематики гиперзвукового оружия мы работаем наравне с США, развиваем свои системы, но я не хочу комментировать некие утечки, которые связаны с некими источниками в ОПК или Минобороны, - сказал он. - Хотя работы, действительно, ведутся и считаются приоритетными".

По словам зампреда правительства, гиперзвуковое оружие - это совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему ПРО. "Поэтому разрабатывается как гиперзвуковое оружие, так и собственно средства противодействия", - заключил он.