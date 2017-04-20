Мантуров: РФ ведет переговоры о поставке нескольких десятков Су-35 в ОАЭ

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с ОАЭ о поставке нескольких десятков самолетов Су-35. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, такие переговоры ведутся, но вы понимаете, когда речь идет о нескольких десятках самолетов, быстро это не реализовать, - сказал министр. - Мы обеспечиваем передачу технической документации, чтобы коллеги могли окончательно оценить свои потребности".