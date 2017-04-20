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Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника

Армия и ОПК
20 апреля, 20:11 дата обновления: 20 апреля, 20:28 UTC+3
В ведомстве опровергли сообщение Reuters о гибели двух военных РФ в Сирии
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Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© REUTERS/Maxim Zmeyev

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.

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"В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", - сказали в ведомстве.

Ранее о гибели майора сообщило агентство Reuters.

В ведомстве также опровергли сообщение агентства о гибели двух военных РФ в Сирии.

"Распространяемые британским агентством Reuters слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией, не соответствующей действительности", - сказали в ведомстве.

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