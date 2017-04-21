Коллегия Минобороны РФ рассмотрит ход завершения испытаний фрегата "Адмирал Горшков"

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу в пятницу рассмотрит ход завершения испытаний головного фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Коллегия рассмотрит ход завершения испытаний головного фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Члены Коллегии заслушают, как выполняются майские указы президента России 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи", - сказали в военном ведомстве.
Участники заседания также обсудят ход реализации плана деятельности Северного флота на 2016-2020 годы.
Один из вопросов повестки дня будет посвящен перспективам развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооруженных сил, уточнили в Минобороны РФ.
"Кроме того, участники Коллегии рассмотрят предложения в проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры, а также вопросы, касающиеся деятельности военной полиции", - добавили в военном ведомстве.
В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и других организаций.