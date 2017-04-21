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Командир крейсера ТОФ "Варяг" в Маниле встретился с командующим ВМС Филиппин

Армия и ОПК
21 апреля, 3:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По традиции стороны обменялись сувенирами с военно-морской символикой двух стран, прошло совместное фотографирование
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Командир крейсера Тихоокеанского флота (ТОФ) "Варяг", который с визитом вместе с морским танкером "Печенга" находится с визитом в порту Манила (Филиппины), встретился с командующим ВМС Филиппин. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Старший на походе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" - командир крейсера гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко встретился с командующим ВМС Филиппин. В рамках визита ОБК Тихоокеанского флота в порт Манила командир крейсера "Варяг" с группой российских офицеров с визитом вежливости посетили командующего Военно-морскими силами Филиппин Франциско Габуда. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. По традиции стороны обменялись сувенирами с военно-морской символикой двух стран, прошло совместное фотографирование", - сообщил Матвеев.

"Варяг" и "Печенга" прибыли в Манилу в четверг, 20 апреля. В первый день визита "Варяге" посетил посол России на Филиппинах Игорь Ховаев, также моряки-тихоокеанцы, представители командования ВМС Филиппин и посол России возложили венки к памятнику филиппинскому национальному герою Хосе Рисалю. Для военнослужащих ВМС Филиппин организовали обзорную экскурсию на гвардейском ракетном крейсере ТОФ. Визит продлится до 24 апреля, после этого корабли продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. Основная его цель - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Ранее в рамках похода корабли зашли в порт Пусан (Южная Корея).

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