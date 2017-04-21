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Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поднято по тревоге и проведет ночное учение

Армия и ОПК
21 апреля, 6:09 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
В учении будет задействовано более тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой техники
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УЛАН-УДЭ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии в рамках контрольной проверки поднято по тревоге и проведет ночное учение. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В нем будет задействовано более тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой техники", - уточнил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Подразделения совершат марш на штатной технике и выполнят учебно-боевые задачи на одном из полигонов. "Военнослужащим предстоит оборудовать боевые позиции, установить инженерные заграждения и минные поля. Все задачи будут выполняться с соблюдением режимов маскировки и радиомолчания", - отметил Гордеев.

Завершится проверка соединения проведением тактического учения с боевой стрельбой в ночное время суток.

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