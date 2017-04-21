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Более 1,5 тыс. военных применили новые формы ведения боя в ходе учений на Урале

Армия и ОПК
21 апреля, 11:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, апреля. /ТАСС
Мультиконтурная разведывательно-огневая система позволила быстро блокировать и уничтожить несколько крупных формирований условного противника, захвативших покинутый населенный пункт
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© Стоп-кадр/пресс-служба ЦВО

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военных в ходе учений на Чебаркульском полигне в Челябинской области уничтожили несколько крупных формирований условного противника, применив при этом новые формы ведения боя. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

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"Мультиконтурная разведывательно-огневая система впервые применена в ходе военных учений на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты целей и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления", - сказал Рощупкин.

Единое информационное пространство на учениях, прошедших на Чебаркульском полигоне, обеспечили самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов "Стрелец" и "Фара", беспилотники от мобильных "Элеронов" и "Орланов" до высотных "Форпостов". "Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов и их корректировку - беспилотники буквально кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов. Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы "Мста-Б", реактивные системы "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки", - сообщил представитель округа, уточнив, что всего было задействовано 250 единиц техники.

Новые формы и способы ведения боя позволили быстро блокировать и уничтожить несколько крупных формирований условного противника, захвативших покинутый населенный пункт, не дав им объединиться друг с другом, что позволило избежать потерь при действиях штурмовых подразделений. "Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3 - 4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия", - отметил Рощупкин.

За ходом учений наблюдали командиры соединений и воинских частей Поволжья, Урала и Сибири, которые прибыли в Челябинскую область на выездной военный совет Центрального военного округа.

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