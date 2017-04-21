Минобороны в рамках новой ГПВ сосредоточит усилия на объектах для сил ядерного сдерживания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Основные усилия при реализации госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования, сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В их состав входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов Дальней авиации", - сказал он.

"Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления", - добавил министр.

Также Минобороны планирует обустроить 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, причалы пунктов базирования ВМФ и места размещения ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион".

"Планируется ввести в строй 1064 комплекта укрытий для техники", - сказал Шойгу.

"Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тыс. км оптико-волоконных линий связи", - заключил глава военного ведомства.