Минобороны в рамках новой ГПВ сосредоточит усилия на объектах для сил ядерного сдерживания

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Основные усилия при реализации госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования, сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В их состав входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов Дальней авиации", - сказал он.
"Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления", - добавил министр.
Также Минобороны планирует обустроить 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, причалы пунктов базирования ВМФ и места размещения ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион".
"Планируется ввести в строй 1064 комплекта укрытий для техники", - сказал Шойгу.
"Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тыс. км оптико-волоконных линий связи", - заключил глава военного ведомства.