Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны в рамках новой ГПВ сосредоточит усилия на объектах для сил ядерного сдерживания

Армия и ОПК
21 апреля, 11:56 UTC+3
В состав группировки сил и средств ядерного сдерживания входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов Дальней авиации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Основные усилия при реализации госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования, сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В их состав входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов Дальней авиации", - сказал он.

Смотрите также
Строительство наукограда Циолковский около космодрома Восточный
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России

"Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления", - добавил министр.

Также Минобороны планирует обустроить 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, причалы пунктов базирования ВМФ и места размещения ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион".

"Планируется ввести в строй 1064 комплекта укрытий для техники", - сказал Шойгу.

"Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тыс. км оптико-волоконных линий связи", - заключил глава военного ведомства. 

Смотрите также

Что прикроют северные бастионы России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Законопроект о переходе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир" принят во втором чтении
4
В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ
5
Стрельбу в УФСБ в Хабаровске открыл участник неонацистской группы
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама