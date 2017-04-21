Военные городки на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах достроят в 2017 году

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны России планирует в этом году достроить военные городки на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
"В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Он отметил, что Северный флот также занимается ликвидацией экологического ущерба на островах. "В прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1,6 тысячи тонн отходов. В ближайшие два года эта работа будет продолжена", - добавил министр.