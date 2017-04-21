Шойгу: Россия восстанавливает сеть аэродромов в Арктике

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны России восстанавливает сеть полярных аэродромов, сообщил на заседании коллегии российского военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике", - сказал Шойгу.
При этом он подчеркнул, что предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.