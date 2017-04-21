Шойгу: Россия восстанавливает сеть аэродромов в Арктике

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны России восстанавливает сеть полярных аэродромов, сообщил на заседании коллегии российского военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике", - сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.