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Шойгу: Россия восстанавливает сеть аэродромов в Арктике

Армия и ОПК
21 апреля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Целью восстановления сети полярных аэродромов является развитие транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны России восстанавливает сеть полярных аэродромов, сообщил на заседании коллегии российского военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике", - сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.

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