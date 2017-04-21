"Адмирал Горшков" провел успешные стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс"

Губернатор Кубани пригласил главу Крыма Сергея Аксенова на этап "Формулы-1" в СочиСпорт 21 апреля, 13:25
"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" провел в ходе испытаний успешные стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс".
Об этом сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В рамках испытаний фрегата "Адмирал Горшков" удачно проведены стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", - сказал министр.
Он также отметил, что сейчас вводится после ремонта в строй ракетный крейсер "Маршал Устинов", а атомный подводный крейсер нового поколения "Северодвинск" успешно справился со своей первой боевой задачей.
"Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион". Приятно отметить, что они прошли на отлично", - добавил Шойгу.
Как ранее заявил курирующий оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин, испытания фрегата идут по плану и должны завершиться в июле этого года. Как отметил чиновник, сложность испытаний "Горшкова" состоит в том, что приходится одновременно проверять работу несколько десятков новейших комплексов, в частности, радиоэлектроники, артиллерийского вооружения, различных корабельных систем, систем ПРО.
"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний фрегата начался 20 марта 2017 года.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году ВМФ России должен получить шесть фрегатов типа "Адмирал Горшков".