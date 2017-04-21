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"Адмирал Горшков" провел успешные стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс"

Армия и ОПК
21 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что также впервые в условиях Крайнего Севера были выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" провел в ходе испытаний успешные стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс".

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Об этом сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В рамках испытаний фрегата "Адмирал Горшков" удачно проведены стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", - сказал министр.

Он также отметил, что сейчас вводится после ремонта в строй ракетный крейсер "Маршал Устинов", а атомный подводный крейсер нового поколения "Северодвинск" успешно справился со своей первой боевой задачей.

"Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион". Приятно отметить, что они прошли на отлично", - добавил Шойгу.

Как ранее заявил курирующий оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин, испытания фрегата идут по плану и должны завершиться в июле этого года. Как отметил чиновник, сложность испытаний "Горшкова" состоит в том, что приходится одновременно проверять работу несколько десятков новейших комплексов, в частности, радиоэлектроники, артиллерийского вооружения, различных корабельных систем, систем ПРО.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний фрегата начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году ВМФ России должен получить шесть фрегатов типа "Адмирал Горшков".

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