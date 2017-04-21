Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев посетил новейший российский ледокол "Новороссийск"

Армия и ОПК
21 апреля, 17:38 UTC+3 МУРМАНСК. 21 апреля. МУРМАНСК. 21, апреля. /ТАСС
Ледокол введен в эксплуатацию в прошлом году, он стал пятым в своем классе
Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК. 21 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Дмитрий Медведев посетил в Мурманске новейший российский ледокол "Новороссийск". В сопровождении губернатора Мурманской области Марины Ковтун и министра транспорта Максима Соколова премьер осмотрел судно и поднялся на капитанский мостик, где капитан "Новороссийска" Ярослав Вержбицкий показал премьеру пульт управления ледоколом и рассказал о его основных характеристиках.

Смотрите также
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки

Отдельно Медведев поинтересовался разработчиком программного обеспечения для системы управления судном. Узнав, что разработчиком является российская компания Transas, глава правительства назвал ее передовой компанией с хорошей компетенцией.

Медведеву рассказали, что "Новороссийск" стал пятым ледоколом в своем классе. До него были построены "Москва", "Санкт-Петербург", "Владивосток" и "Мурманск". Глава правительства отметил, что Россия является мировым лидером в области строительства ледоколов. Он также поинтересовался, удовлетворены ли в настоящее время потребности страны в ледоколах, и, получив удовлетворительный ответ, указал, что "лишнего не надо". Однако премьер подчеркнул необходимость в срок ввести в строй новейший неатомный ледокол "Виктор Черномырдин".

Премьер также оставил запись в книге почетных гостей ледокола, пожелав его экипажу успехов в работе, легкого льда и семи футов под килем.

Ледокол "Новороссийск"

Линейный дизель-электрический ледокол "Новороссийск" введен в эксплуатацию в минувшем году. Его длина 120 метров, ширина - 27,5 метров, полное водоизмещение - 14322 тонны, ледопроходимость - 1,5 метра. "Ледокол предназначен для работы в припортовых и портовых акваториях, замерзающих арктических морях", - сообщил капитан.

"Новороссийск" построен по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. в феврале 2017 он вернулся в Мурманск из первого арктического рейса, доставив на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов. Также "Новороссийск" успешно провел к острову сквозь льды пассажирский теплоход "Клавдия Еланская" с 200 пассажирами. На время мартовского международного арктического форум "Арктика - территория диалога" "Новороссийск" заходил в Архангельск, где был частью экспозиции техники и использовался как гостиница.

Два дизель-электрических ледокола такой же серии - "Владивосток" и "Мурманск" - уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне. "Новороссийск" также планируется использовать в акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период. Натурные ледовые испытания ледокола в Карском море для подтверждения максимальной ледопроходимости планируется выполнить до конца апреля.

После экскурсии по ледоколу Медведев в здании морского порта ознакомился с экспозицией, рассказывающей о развитии транспортной инфраструктуры региона, в частности, реконструкции автодороги Р-21 "Кола" и строительстве морского пункта пропуска "Мурманск".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Ковтун, Марина Васильевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама