Медведев посетил новейший российский ледокол "Новороссийск"

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МУРМАНСК. 21 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Дмитрий Медведев посетил в Мурманске новейший российский ледокол "Новороссийск". В сопровождении губернатора Мурманской области Марины Ковтун и министра транспорта Максима Соколова премьер осмотрел судно и поднялся на капитанский мостик, где капитан "Новороссийска" Ярослав Вержбицкий показал премьеру пульт управления ледоколом и рассказал о его основных характеристиках.
Отдельно Медведев поинтересовался разработчиком программного обеспечения для системы управления судном. Узнав, что разработчиком является российская компания Transas, глава правительства назвал ее передовой компанией с хорошей компетенцией.
Медведеву рассказали, что "Новороссийск" стал пятым ледоколом в своем классе. До него были построены "Москва", "Санкт-Петербург", "Владивосток" и "Мурманск". Глава правительства отметил, что Россия является мировым лидером в области строительства ледоколов. Он также поинтересовался, удовлетворены ли в настоящее время потребности страны в ледоколах, и, получив удовлетворительный ответ, указал, что "лишнего не надо". Однако премьер подчеркнул необходимость в срок ввести в строй новейший неатомный ледокол "Виктор Черномырдин".
Премьер также оставил запись в книге почетных гостей ледокола, пожелав его экипажу успехов в работе, легкого льда и семи футов под килем.
Линейный дизель-электрический ледокол "Новороссийск" введен в эксплуатацию в минувшем году. Его длина 120 метров, ширина - 27,5 метров, полное водоизмещение - 14322 тонны, ледопроходимость - 1,5 метра. "Ледокол предназначен для работы в припортовых и портовых акваториях, замерзающих арктических морях", - сообщил капитан.
"Новороссийск" построен по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. в феврале 2017 он вернулся в Мурманск из первого арктического рейса, доставив на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов. Также "Новороссийск" успешно провел к острову сквозь льды пассажирский теплоход "Клавдия Еланская" с 200 пассажирами. На время мартовского международного арктического форум "Арктика - территория диалога" "Новороссийск" заходил в Архангельск, где был частью экспозиции техники и использовался как гостиница.
Два дизель-электрических ледокола такой же серии - "Владивосток" и "Мурманск" - уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне. "Новороссийск" также планируется использовать в акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период. Натурные ледовые испытания ледокола в Карском море для подтверждения максимальной ледопроходимости планируется выполнить до конца апреля.
После экскурсии по ледоколу Медведев в здании морского порта ознакомился с экспозицией, рассказывающей о развитии транспортной инфраструктуры региона, в частности, реконструкции автодороги Р-21 "Кола" и строительстве морского пункта пропуска "Мурманск".