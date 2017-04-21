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Минобороны РФ летом откроет лагеря для отдыха детей

Армия и ОПК
21 апреля, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что "детские лагеря должны быть как для отдыха девчонок и мальчишек, так и для серьезной познавательной деятельности"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны России летом откроет детские лагеря для отдыха, военно-тактических игр и поисковой деятельности. Об этом на совещании в военном ведомстве заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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"Детские лагеря должны быть как для отдыха девчонок и мальчишек, так и для серьезной познавательной деятельности. Это касается и поискового движения, и всего того, что связано с военно-тактическими играми, которые сегодня имеют огромную популярность", - сказал Шойгу.

По его словам, популярность движения "Юнармия", успех его дальнейшего развития во многом зависят от того, насколько юнармейские мероприятия отвечают интересам молодежи.

"Скоро летние каникулы, поэтому мы должны сделать все, чтобы они прошли познавательно и увлекательно для многих ребят и девчонок, были наполнены яркими и запоминающимися событиями", - подчеркнул Шойгу.

Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно- спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.

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