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Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете

Армия и ОПК
21 апреля, 21:41 UTC+3 МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Как сообщил разработчик, полет с задействованием аппаратуры радиотехнического комплекса дает информацию о работоспособности комплекса в реальной воздушной обстановке
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Самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100

Летающая лаборатория А-100ЛЛ

© "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" впервые испытан в полете на летающей лаборатории. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования, генеральный директор концерна "Вега" (входит в объединенную "Росэлектронику" госкорпорации Ростех) Владимир Верба.

"Сегодня после длительной стоянки в рамках подготовки к предварительным испытаниям состоялся полет самолета-лаборатории А-100ЛЛ. Особенностью сегодняшнего полета стало первое включение аппаратуры радиотехнического комплекса "Премьер" в реальной воздушной обстановке в условиях выполнения полета самолетом А-100ЛЛ", - сказал Верба.

По его словам, новый полет А-100ЛЛ с задействованием аппаратуры радиотехнического комплекса "Премьер" в реальной воздушной обстановке переводит испытания на качественно новую ступень. "Испытательные полеты самолета-лаборатории дают нам уникальную информацию о работоспособности комплекса в реальной обстановке, которую невозможно смоделировать на наземных стендах", - отметил он.

Самолет А-100ЛЛ создан на платформе одного из самолетов А-50, выведенного из боевого состава ВКС России. В конструкцию фюзеляжа самолета внесены некоторые изменения, в частности демонтирован характерный "гриб"-обтекатель антенны радиолокатора. На борту самолета установлены системы радиотехнического комплекса нового поколения, выполненные на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки и автоматизированных рабочих мест операторов.

А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно-транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".

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