МО РФ опубликовало видео о подготовке экипажей боевой техники к участию в параде Победы

Минобороны России/YouTube

Минобороны России опубликовало видеоролик о подготовке экипажей боевой техники к участию в параде Победы в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На видео показана одна из последних тренировок, в ходе которой экипажи проводили подготовку боевых машин к движению, оттачивали синхронность перестроения, учились держать равнение, темп и скорость.

На подмосковном полигоне Алабино завершился цикл тренировок экипажей парадных расчетов механизированной колонны, которая пройдет по главной площади страны на параде Победы 9 мая 2017 года. Всего на полигоне Алабино на специально подготовленной площадке максимально схожей по своим размерам и разметке с Красной площадью более 100 экипажей боевых машин провели 14 тренировок.

Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, в том числе и в ходе ночных репетиций, уже на Красной площади, для чего военная техника совершила комбинированный марш из Алабино в район площадки для стоянки на улице Нижние Мневники в городе Москве.