Войска ВДВ готовят к парадам Победы показы передовой спецтехники и новой амуниции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Торжественные марши с участием военнослужащих воздушно-десантных войск, которые пройдут во всех четырех военных округах РФ в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обещают стать одним из самых зрелищных этапов массовых праздничных шествий парадных расчетов. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, десантники продемонстрируют различные виды боевой и специальной техники, а также новую экипировку и современное оружие.

"Военнослужащие Воздушно-десантных войск 9 мая 2017 года примут участие в парадах и торжественных шествиях в 24 городах России в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Марши "голубых беретов" состоятся в Москве, Новороссийске, Екатеринбурге, Краснодаре, Волгограде, Владивостоке и других городах, находящихся на территории Западного, Центрального, Восточного и Южного военных округов, отметили в департаменте.