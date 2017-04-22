Источник: "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта вооружат ракетным комплексом "Калибр"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" после ремонта и модернизации получит ракетный комплекс "Калибр-НК" вместо "Гранита". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калир-НК" - 3С14 - унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых - "Циркон".

Во время модернизации на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку - там заменят несколько пришедших в негодность котлов.

"Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей", - рассказал источник.

Авиагруппа крейсера, добавил собеседник, останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

"Адмирал Кузнецов"

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 м, ширина летной палубы - 72 м, полное водоизмещение - 59 тыс. т.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии.

С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.