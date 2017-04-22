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Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей

Армия и ОПК
22 апреля, 9:15 UTC+3 МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Цена сделки уже согласована - это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском", - сказал собеседник агентства.

Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. "То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца", - уточнил он.

По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку - там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

"Адмирал Кузнецов"

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.

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"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.

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