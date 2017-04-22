Военный университет Минобороны начнет готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Военный университет Минобороны РФ в Москве начнет готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций с нового учебного года. Об этом сегодня сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня в ходе дня открытых дверей преподаватели ознакомили будущих абитуриентов с учебно-материальной базой и бытовыми условиями курсантов. Желающие смогли получить исчерпывающую информацию о правилах поступления, требованиях к результатам по ЕГЭ по предметам, физической готовности и здоровью", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве рассказали, что в этом году впервые объявляется набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности".
"Учебная программа будет включать в себя дисциплины, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил", - подчеркнули в Минобороны.
"Также набор будет проводиться по специальностям "Психология служебной деятельности", "Педагогика и психология девиантного поведения", "Экономическая безопасность", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Перевод и переводоведение", "Дирижирование военным духовым оркестром", - перечислили в министерстве.
В этом году университет примет 547 человек, добавили в ведомстве.
В феврале этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций.