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Военный университет Минобороны начнет готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций

Армия и ОПК
22 апреля, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
В 2017 году впервые объявляется набор курсантов для обучения по новой специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности"
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Военный университет Минобороны РФ в Москве начнет готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций с нового учебного года. Об этом сегодня сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в ходе дня открытых дверей преподаватели ознакомили будущих абитуриентов с учебно-материальной базой и бытовыми условиями курсантов. Желающие смогли получить исчерпывающую информацию о правилах поступления, требованиях к результатам по ЕГЭ по предметам, физической готовности и здоровью", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в этом году впервые объявляется набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности".

"Учебная программа будет включать в себя дисциплины, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил", - подчеркнули в Минобороны.

"Также набор будет проводиться по специальностям "Психология служебной деятельности", "Педагогика и психология девиантного поведения", "Экономическая безопасность", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Перевод и переводоведение", "Дирижирование военным духовым оркестром", - перечислили в министерстве.

В этом году университет примет 547 человек, добавили в ведомстве.

В феврале этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций.

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