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В реконструкции взятия Берлина в парке "Патриот" задействованы более ста каскадеров

Армия и ОПК
23 апреля, 12:23 дата обновления: 23 апреля, 13:20 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, апреля. /ТАСС
В реконструкции также принимают участие более 125 военно-исторических клубов из России и зарубежных стран
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Более ста каскадеров принимают участие в военно-исторической реконструкции Берлинской наступательной операции Красной армии в подмосковном парке "Патриот", сообщил журналистам представитель Минобороны России.

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"Более ста каскадеров участвуют в реконструкции "Штурма Берлина", это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности", - сказал представитель ведомства.

Исторические события

Как следует из сценария реконструкции, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии. В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

"В реконструкции будут воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. Для гостей мероприятия развернуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет - полевой лагерь Красной армии, артиллерийский расчет, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие", - добавил представитель оргкомитета.

Трофейная немецкая техника

Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны: легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, "Пантера" и штурмовое орудие Sturmgeschutz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия. Кроме того, впервые над территорией парка "Патриот" пройдут воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Messerschmitt.

"Для реконструкции операции используется настоящая немецкая и советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну "Мосфильм", - сказали в Минобороны РФ.

Как рассказали в министерстве, в ходе реконструкции будут использованы два танка Т34-85, два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 "Катюша" с советской стороны. "Со стороны "Вермахта" будут задействованы четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw VI, самоходная артиллерийская установка Sturmgeschtz, а также бронеавтомобили. Кроме того, на земле будут представлены два самолета Messershmitt Bf-109.Е", - сообщили в военном ведомстве.

В ходе реконструкции взятия Берлина зрителям покажут танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. "Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны", - подытожили в Минобороны.

Участие исторических клубов 

В реконструкции принимают участие более 125 военно-исторических клубов из России и зарубежных стран. "События финальной битвы Великой Отечественной войны в парке "Патриот" воспроизведут 1,4 тысяч реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в течение полутора часов перед зрителями развернутся самые драматичные события этой военной операции. "На площади в 60 тысяч квадратных метров войскам 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Георгия Жукова придется сломить отчаянную оборону последних частей Вермахта, которые отчаянно обороняют подступы к Берлину", - рассказали в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны. Происходящее на поле будет сопровождаться аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты "Красная Звезда" и директив Генерального штаба Красной Армии.

Организатором мероприятия является университет "Синергия" при поддержке Миноброны РФ.

Штурм Берлина

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над поверженным фашистским логовом в числе других был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставшей Знаменем Победы.

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